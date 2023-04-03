Китай впервые за 60 лет поменял позицию по принадлежности Курил
Kyodo: Китай впервые за 60 лет занял нейтральную позицию по вопросу Курильских островов
Китай впервые за последние 60 лет изменил свою позицию по вопросу принадлежности Курильских островов, заняв нейтральную сторону. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к Пекину.
Так, ещё в 1964 году бывший председатель КНР Мао Цзэдун заявил о признании японского суверенитета над островами, однако в ходе недавней встречи президента России Владимира Путина и нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина последний указал, что "не будет занимать позицию ни одной из сторон".
Как пишет издание, решение ещё сильнее укрепит российско-китайские отношения, уверенность Москвы и затруднит выработку мирного соглашения. Кроме того, РФ предлагала КНР инвестировать в архипелаг, который с недавних пор стал особой экономической зоной.
Напомним, Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью заключить мирное соглашение по итогам Второй мировой войны. Препятствием является вопрос территориальной принадлежности ряда южных островов Курильского архипелага. После поддержки Японией антироссийских санкций в МИД РФ объявили о выходе из диалога.
ТАСС / Юрий Смитюк