КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 05:02

"Ничтожные пассажи": Москва призвала Японию осознать факт принадлежности Курил России

МИД назвал "ничтожным" упоминание Курил Японией в "Синей книге по дипломатии"

То, что Япония упоминает Южные Курилы в "Синей книге по дипломатии" за 2023 год, — это "ничтожные пассажи". Эти острова — неотъемлемая часть России. Об этом заявили в МИД РФ в связи с тем, что Япония впервые с 2011 года назвала Южные Курилы незаконно оккупированными. В книге появилось определение, что острова принадлежат Японии.

"Япония регулярно излагает в "Голубой книге по внешней политике" хорошо известную нам свою так называемую юридическую позицию, отражающую необоснованные территориальные претензии к России", — приводит РИА "Новости" комментарий МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что Южные Курилы — это неотъемлемая часть российской территории на законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны и Японии "не уйти от этой реальности".

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Напомним, Япония вернула в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год формулировку об "оккупации" Южных Курил Россией, а также указала, что острова являются "неотъемлемой частью Японии".

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Wikipedia / Anatoly Gruzevich

Анатолий Симоненко
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