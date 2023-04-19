"Ничтожные пассажи": Москва призвала Японию осознать факт принадлежности Курил России

То, что Япония упоминает Южные Курилы в "Синей книге по дипломатии" за 2023 год, — это "ничтожные пассажи". Эти острова — неотъемлемая часть России. Об этом заявили в МИД РФ в связи с тем, что Япония впервые с 2011 года назвала Южные Курилы незаконно оккупированными. В книге появилось определение, что острова принадлежат Японии.

"Япония регулярно излагает в "Голубой книге по внешней политике" хорошо известную нам свою так называемую юридическую позицию, отражающую необоснованные территориальные претензии к России", — приводит РИА "Новости" комментарий МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что Южные Курилы — это неотъемлемая часть российской территории на законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны и Японии "не уйти от этой реальности".