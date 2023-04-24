Япония осудила решение Генпрокуратуры РФ по "Союзу жителей островов Тисима и Хабомаи"

Токио выразил Москве протест из-за признания Генпрокуратурой РФ нежелательной деятельность японской неправительственной организации (НПО) "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи". Об этом заявил генеральный секретарь Правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

Мацуно отметил, что НПО является организацией бывших жителей Южных Курил и их потомков. Она выступала за подписание мирного договора между двумя странами.

"То, на чём настаивает Россия, является односторонним и не соответствует [реальному положению вещей]", — подчеркнул он.

Население этих островов, продолжил он, мечтает о решении территориальной проблемы хотя бы на один день, а также о возобновлении посещения могил.