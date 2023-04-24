Япония осудила решение Генпрокуратуры РФ по "Союзу жителей островов Тисима и Хабомаи"
Токио выразил Москве протест из-за признания нежелательной японской НПО
Токио выразил Москве протест из-за признания Генпрокуратурой РФ нежелательной деятельность японской неправительственной организации (НПО) "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи". Об этом заявил генеральный секретарь Правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.
Мацуно отметил, что НПО является организацией бывших жителей Южных Курил и их потомков. Она выступала за подписание мирного договора между двумя странами.
"То, на чём настаивает Россия, является односторонним и не соответствует [реальному положению вещей]", — подчеркнул он.
Население этих островов, продолжил он, мечтает о решении территориальной проблемы хотя бы на один день, а также о возобновлении посещения могил.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательным в России "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи". В ведомстве подчеркнули, что данная организация "представляет угрозу конституционному строю и безопасности" нашей страны.
Напомним, ранее Япония вернула в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год формулировку об "оккупации" Южных Курил Россией, а также указала, что острова являются "неотъемлемой частью Японии". Российский МИД в ответ напомнил, что эти острова — неотъемлемая часть нашей страны на законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны и Японии "не уйти от этой реальности". В Кремле также предупредили, что Москва не приемлет заявления Токио о "незаконной оккупации" Южных Курил. А 20 апреля Лайф сообщал, что российские военные в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработали отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин. Дальняя авиация при этом успешно отработала удары по условному противнику в центре Тихого океана. В манёврах участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.
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