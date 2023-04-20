Тихоокеанский флот отработал отражение высадки противника на Южные Курилы

Российские военные в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработали отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны.

Дальняя авиация при этом успешно отработала удары по условному противнику в центре Тихого океана. В манёврах участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3. А российские корабли провели учения по отражению массированных ракетно-авиационных ударов в Японском, Охотском и Беринговом морях.

"Многоцелевые подводные лодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" во взаимодействии с силами Дальней авиации ВКС России и морской авиации флота отработали различные способы действий по недопущению развёртывания сил противника в оперативно важном районе Тихого океана — южной части Охотского моря, отражению его высадки на Южные Курильские острова и остров Сахалин", — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны рассказали, что экипажами боевых кораблей в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей также проведены тренировки по поиску и уничтожению подводных лодок. В ходе учений выполнялись торпедные и артиллерийские стрельбы, а также ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника.