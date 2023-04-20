Минобороны России объявило о завершении проверки Тихоокеанского флота

Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена, все привлекаемые к учениям войска возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны.

"Привлекаемые к внезапной проверке войска (силы) Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации", — проинформировали в ведомстве.

Всего во внезапной проверке флота приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолётов и вертолётов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.

"Внезапная проверка подтвердила высокую готовность войск (сил) ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. Мероприятия внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены", — отметили в Минобороны.