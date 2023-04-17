Кремль отреагировал на претензии Японии насчёт учений у берегов Курил

Россия проводит все военные учения в строгом соответствии с международным правом. Об этом заявил в ходе общения с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отреагировав таким образом на протест Японии в связи с военными манёврами России.

Напомним, что ранее в понедельник генеральный секретарь японского Кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио выразило протест России в связи с планами провести ракетные учения с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов. Лайф уже писал, что 14 апреля Тихоокеанский флот в полном составе был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. 167 кораблей и судов, в том числе 12 подводных лодок, привлечены к учениям. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Тихоокеанский флот 18 апреля приступит к завершающему этапу внезапной проверки.