КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 10:18

Кремль отреагировал на претензии Японии насчёт учений у берегов Курил

Песков: Россия проводит военные учения в соответствии с международным правом

Россия проводит все военные учения в строгом соответствии с международным правом. Об этом заявил в ходе общения с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отреагировав таким образом на протест Японии в связи с военными манёврами России.

"Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом", подчеркнул в ответ представитель Кремля.

"Сюжетик нешуточный": Военный обозреватель раскрыл, зачем ТОФ подняли по тревоге

"Сюжетик нешуточный": Военный обозреватель раскрыл, зачем ТОФ подняли по тревоге

Напомним, что ранее в понедельник генеральный секретарь японского Кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио выразило протест России в связи с планами провести ракетные учения с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов. Лайф уже писал, что 14 апреля Тихоокеанский флот в полном составе был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. 167 кораблей и судов, в том числе 12 подводных лодок, привлечены к учениям. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Тихоокеанский флот 18 апреля приступит к завершающему этапу внезапной проверки.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Япония
  • Армия
  • Тихоокеанский флот

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров