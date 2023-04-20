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20 апреля, 08:23

Адмиралу Лиине прочат роль командующего Тихоокеанским флотом

Источник: Тихоокеанский флот вместо Авакянца может возглавить адмирал Лиина

<p>Виктор Николаевич Лиина — командующий Балтийским флотом ВМФ Российской Федерации с 5 октября 2021 года, адмирал. Фото © ТАСС / Невар Виталий </p>

Виктор Николаевич Лиина — командующий Балтийским флотом ВМФ Российской Федерации с 5 октября 2021 года, адмирал. Фото © ТАСС / Невар Виталий

Командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина может сменить Сергея Авакянца на руководящем посту в Тихоокеанском флоте. Об этом в четверг информирует ТАСС со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству.

Один из собеседников уточнил, что сам Авакянц на днях отметил свой 65-й день рождения, то есть ни о каких увольнениях речь не идёт: просто у него истёк предельный срок нахождения на военной службе.

"В качестве его возможного преемника на посту командующего ТОФ рассматривается адмирал Лиина", — уточнил источник агентства.

А вот пост командующего Балтфлотом вместо 52-летнего Лиины в случае его назначения может занять вице-адмирал Владимир Воробьёв. Сейчас он занимает должность замначальника Генштаба ВС РФ.

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Ранее в четверг вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что адмирал Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом и возглавит структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Марина Калегина
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