Адмиралу Лиине прочат роль командующего Тихоокеанским флотом
Источник: Тихоокеанский флот вместо Авакянца может возглавить адмирал Лиина
Виктор Николаевич Лиина — командующий Балтийским флотом ВМФ Российской Федерации с 5 октября 2021 года, адмирал. Фото © ТАСС / Невар Виталий
Командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина может сменить Сергея Авакянца на руководящем посту в Тихоокеанском флоте. Об этом в четверг информирует ТАСС со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству.
Один из собеседников уточнил, что сам Авакянц на днях отметил свой 65-й день рождения, то есть ни о каких увольнениях речь не идёт: просто у него истёк предельный срок нахождения на военной службе.
"В качестве его возможного преемника на посту командующего ТОФ рассматривается адмирал Лиина", — уточнил источник агентства.
А вот пост командующего Балтфлотом вместо 52-летнего Лиины в случае его назначения может занять вице-адмирал Владимир Воробьёв. Сейчас он занимает должность замначальника Генштаба ВС РФ.
Ранее в четверг вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что адмирал Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом и возглавит структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.