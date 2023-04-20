Адмиралу Лиине прочат роль командующего Тихоокеанским флотом

Командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина может сменить Сергея Авакянца на руководящем посту в Тихоокеанском флоте. Об этом в четверг информирует ТАСС со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству.

Один из собеседников уточнил, что сам Авакянц на днях отметил свой 65-й день рождения, то есть ни о каких увольнениях речь не идёт: просто у него истёк предельный срок нахождения на военной службе.

"В качестве его возможного преемника на посту командующего ТОФ рассматривается адмирал Лиина", — уточнил источник агентства.

А вот пост командующего Балтфлотом вместо 52-летнего Лиины в случае его назначения может занять вице-адмирал Владимир Воробьёв. Сейчас он занимает должность замначальника Генштаба ВС РФ.