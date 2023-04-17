Путин дал Шойгу добро на применение Военно-морского флота в любых конфликтах

Военно-морской флот (ВМФ) России может быть задействован на любых направлениях для участия в конфликтах. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, озвучивая задачу дальнейшего развития флота.

"Кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю", — пояснил глава государства.