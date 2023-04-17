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17 апреля, 07:31

Путин дал Шойгу добро на применение Военно-морского флота в любых конфликтах

Путин напомнил Шойгу о праве России задействовать флот в любых конфликтах

<p>Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу. Фото © Kremlin.ru</p>

Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу. Фото © Kremlin.ru

Военно-морской флот (ВМФ) России может быть задействован на любых направлениях для участия в конфликтах. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, озвучивая задачу дальнейшего развития флота.

"Кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю", — пояснил глава государства.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот (ТОФ) в полном составе поднят по тревоге в рамках внеплановой проверки. В связи с этим войска приведены в полную боевую готовность.

Татьяна Миссуми
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