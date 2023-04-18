ГП РФ признала нежелательной деятельность экологического фонда "Беллона"

Генеральная прокуратура признала деятельность норвежского экологического фонда "Беллона"* (Miljøstiftelsen Bellona) нежелательной на территории России. Об этом во вторник информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что на самом деле фонд действует в интересах "подрыва российской экономики, дискредитации проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизации общественно-политической обстановки в стране". По данным ведомства, Miljøstiftelsen Bellona представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности нашей страны.

"В Генеральной прокуратуре принято решение о признании деятельности фонда нежелательной на территории России", — отмечает пресс-служба надзорного органа.

"Беллона" — международное экологическое объединение с центральным офисом в Осло, столице Норвегии. Фонд начал работу в качестве неправительственной организации 16 июня 1986 года, вскоре после Чернобыльской катастрофы. Она же и стала причиной создания организации, которая получила известность благодаря зрелищным акциям, организованным против ряда норвежских промышленных компаний. Экологи на глазах у журналистов выкапывали бочки с токсичными веществами на территориях химических производств, что приводило к скандалам и пересмотру законодательства.

Ранее Генпрокуратура также признала нежелательной деятельность на территории России украинской организации "KpымSOS"*.