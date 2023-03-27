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27 марта, 09:44

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность украинской организации "KpымSOS"

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России украинской организации "KpымSOS"*. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "KpымSOS" (CrimeaSOS), Украина, представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Там также отметили, что цели работы организации ("деоккупация и реинтеграция" Крыма, а также его возврат в состав Украины) способствуют нарушению территориальной целостности РФ. С начала спецоперации "КрымSOS" активно участвует в информационной кампании, которая направлена на дискредитацию ВС России, добавили в Генпрокуратуре. Информация о принятом решении направлена в Минюст.

"Лига свободных наций" признана нежелательной в России

"Лига свободных наций" признана нежелательной в России

Ранее Лайф писал, что Минюст признал Transparеncy International нежелательной в России. Международное движение Transparency International было основано в 1993 году бывшим директором Всемирного банка по Восточной Африке Петером Айгеном в Берлине.

* Организация признана нежелательной на территории России.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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