Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность украинской организации "KpымSOS"

Там также отметили, что цели работы организации ("деоккупация и реинтеграция" Крыма, а также его возврат в состав Украины) способствуют нарушению территориальной целостности РФ. С начала спецоперации "КрымSOS" активно участвует в информационной кампании, которая направлена на дискредитацию ВС России, добавили в Генпрокуратуре. Информация о принятом решении направлена в Минюст.