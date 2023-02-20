"Лига свободных наций" признана нежелательной в России

Представители надзорного ведомства усмотрели в работе организации угрозу основам конституционного строя и безопасности России. По оценке Генпрокуратуры, руководители "Лиги", проживающие в Литве, Великобритании и Украине, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".

Ранее Лайф сообщал, что в феврале Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность литовской организации "Форум свободной России"*. Информация о решении направлена в Минюст РФ для внесения данных в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.