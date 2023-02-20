Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 12:19

"Лига свободных наций" признана нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной литовскую организацию "Лига свободных наций"

Деятельность литовской неправительственной организации Free Nations League ("Лига свободных наций")* признана нежелательной на территории России. Соответствующее решение сегодня приняла Генеральная прокуратура РФ.

Представители надзорного ведомства усмотрели в работе организации угрозу основам конституционного строя и безопасности России. По оценке Генпрокуратуры, руководители "Лиги", проживающие в Литве, Великобритании и Украине, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ компанию-владельца издания "Медуза"

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ компанию-владельца издания "Медуза"

Ранее Лайф сообщал, что в феврале Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность литовской организации "Форум свободной России"*. Информация о решении направлена в Минюст РФ для внесения данных в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

* Организации признаны нежелательными на территории России.

Обложка ©

ТАСС / Роман Балаев

Оксана Попова
  • Новости
  • Литва
  • Прокуратура
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров