"Лига свободных наций" признана нежелательной в России
Генпрокуратура признала нежелательной литовскую организацию "Лига свободных наций"
Деятельность литовской неправительственной организации Free Nations League ("Лига свободных наций")* признана нежелательной на территории России. Соответствующее решение сегодня приняла Генеральная прокуратура РФ.
Представители надзорного ведомства усмотрели в работе организации угрозу основам конституционного строя и безопасности России. По оценке Генпрокуратуры, руководители "Лиги", проживающие в Литве, Великобритании и Украине, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".
Ранее Лайф сообщал, что в феврале Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность литовской организации "Форум свободной России"*. Информация о решении направлена в Минюст РФ для внесения данных в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
* Организации признаны нежелательными на территории России.
ТАСС / Роман Балаев