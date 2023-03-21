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21 марта, 15:16

Минюст признал Transparеncy International нежелательной в России

Неправительственная организация Transparеncy International включена в перечень нежелательных в России. Об этом сообщается во вторник на сайте Минюста.

"Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", — обосновали в ведомстве.

Transparency International (Трансперенси Интернешнл) — неправительственная международная организация, которая заявляет среди своих целей борьбу с коррупцией и исследование уровня коррупции по всему миру. Международное движение Transparency International было основано в 1993 году бывшим директором Всемирного банка по восточной Африке Петером Айгеном в Берлине. В России есть отдельная дочерняя организация под названием "Трансперенси Интернешнл-Р" (внесена в реестр иностранных агентов в 2015 году).

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6 марта Генпрокуратура признала деятельность Transparency International нежелательной на территории России. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, такие меры приняты из-за вмешательства организации во внутренние дела страны.

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Марина Калегина
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