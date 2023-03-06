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6 марта, 13:27

Генпрокуратура РФ признала деятельность Transparеncy International нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность Transparency International нежелательной на территории России. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, такие меры приняты из-за вмешательства организации во внутренние дела страны.

"Формально, выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", — говорится в заявлении ГП.

Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Штаб-квартира располагается в Берлине.

Генпрокуратура РФ признала нежелательной литовскую организацию "Форум свободной России"

Генпрокуратура РФ признала нежелательной литовскую организацию "Форум свободной России"

А ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность литовской неправительственной организации Free Nations League ("Лига свободных наций").

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ТАСС / Артем Житенев

Александра Вишнякова
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