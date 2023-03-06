Генпрокуратура РФ признала деятельность Transparеncy International нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность Transparency International нежелательной на территории России. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, такие меры приняты из-за вмешательства организации во внутренние дела страны.

"Формально, выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", — говорится в заявлении ГП.

Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Штаб-квартира располагается в Берлине.