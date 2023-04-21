ГП признала нежелательным в России "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи"
Деятельность японской неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" признана нежелательной в России. Об этом информирует в пятницу Генпрокуратура РФ.
По данным ведомства, указанная организация "представляет угрозу конституционному строю и безопасности" нашей страны. Её целью является отторжение от России части её территории, в частности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Хотя сама НКО декларирует, что её деятельность якобы носит культурно-просветительный характер и ограничивается обучающими семинарами и выставками, "касающимися истории и современного положения спорных островов".
"Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" стал 82-й организацией, признанной нежелательной на территории нашей страны.
Напомним, ранее Япония вернула в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год формулировку об "оккупации" Южных Курил Россией, а также указала, что острова являются "неотъемлемой частью Японии". Российский МИД в ответ напомнил, что эти острова — неотъемлемая часть нашей страны на законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны и Японии "не уйти от этой реальности". В Кремле также предупредили, что Москва не приемлет заявления Токио о "незаконной оккупации" Южных Курил. А накануне Лайф сообщал, что российские военные в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработали отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин. Дальняя авиация при этом успешно отработала удары по условному противнику в центре Тихого океана. В манёврах участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.
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