ГП признала нежелательным в России "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи"

Деятельность японской неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" признана нежелательной в России. Об этом информирует в пятницу Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, указанная организация "представляет угрозу конституционному строю и безопасности" нашей страны. Её целью является отторжение от России части её территории, в частности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Хотя сама НКО декларирует, что её деятельность якобы носит культурно-просветительный характер и ограничивается обучающими семинарами и выставками, "касающимися истории и современного положения спорных островов".