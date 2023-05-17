Салливан: G7 не согласует полный запрет на экспорт западных товаров в Россию

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил сомнения по поводу введения полного запрета на экспорт западных товаров в Россию по итогам саммита G7. Об этом он рассказал журналистам перед вылетом в Японию, где и состоится встреча лидеров "Группы семи".

"Я не ожидаю того, о чем сообщалось, — этого всеобъемлющего запрета на экспорт. Основное внимание относительно применения санкций на саммите уделят контролю их соблюдения и их обходу", — сказал Салливан.

Чиновник рассказал также, что G7 планирует обсудить вопрос использования замороженных российских активов, но ему нечего об этом сообщить. Не ответил он и на вопрос о возможности новых ограничений на поставки российского газа. По словам Салливана, его прорабатывает Евросоюз.