Захарова назвала цинизмом тему саммита G7 в Хиросиме о "ядерной угрозе от РФ"
Заявленная участниками G7 тема саммита в японской Хиросиме — "ядерная угроза со стороны России" — цинизм и издевательство над здравым смыслом. Так прокомментировала предстоящую встречу "Большой семёрки" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И это в Хиросиме, представляете. Поражает сочетание безграничного цинизма американцев и абсолютно печальной абсурдности решения японских организаторов", — сказала дипломат на брифинге.
И это притом что США были и остаются единственной страной в мире, которая испытала ядерное оружие на живых людях, в том самом городе, где состоится саммит, подчеркнула Захарова. Тогда как нанести ядерные удары Америка планировала и по другим городам Японии, чему существуют архивные доказательства.
Атомные бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) — два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия Вооружёнными силами США.
Накануне саммита "Группы семи", который состоится 19–21 мая, американский президент Джо Байден планирует провести встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
ТАСС / Пётр Ковалёв