Захарова назвала цинизмом тему саммита G7 в Хиросиме о "ядерной угрозе от РФ"

"И это в Хиросиме, представляете. Поражает сочетание безграничного цинизма американцев и абсолютно печальной абсурдности решения японских организаторов", — сказала дипломат на брифинге.

И это притом что США были и остаются единственной страной в мире, которая испытала ядерное оружие на живых людях, в том самом городе, где состоится саммит, подчеркнула Захарова. Тогда как нанести ядерные удары Америка планировала и по другим городам Японии, чему существуют архивные доказательства.