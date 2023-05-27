Япония и НАТО решили сотрудничать в киберсфере для противостояния России и Китаю
Nikkei: Япония и НАТО начнут сотрудничать в космосе и киберсфере из-за РФ и КНР
Япония планирует развивать сотрудничество с НАТО в космической отрасли и киберпространстве с целью противостояния России и Китаю. Об этом пишет издание Nikkei со ссылкой на проект документа о взаимодействии.
По данным газеты, Токио и североатлантический альянс могут заключить договор на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле. Мероприятие намерен посетить премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида. Прежде всего новая программа сотрудничества будет нацелена на формирование единых подходов к России и Китаю, пишет Nikkei. Источники издания сообщают, что Токио и альянс намерены наладить взаимодействия, чтобы защитить себя от угроз с использованием искусственного интеллекта, квантовых вычислений и биотехнологий.
Ранее Кисида заявил, что Япония не намерена вступать в НАТО. При этом он отметил, что обсуждается вопрос открытия в стране представительства североатлантического альянса.
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