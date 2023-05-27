Регион

Уведомления отключены

27 мая, 08:32

Япония и НАТО решили сотрудничать в киберсфере для противостояния России и Китаю

Nikkei: Япония и НАТО начнут сотрудничать в космосе и киберсфере из-за РФ и КНР

Япония планирует развивать сотрудничество с НАТО в космической отрасли и киберпространстве с целью противостояния России и Китаю. Об этом пишет издание Nikkei со ссылкой на проект документа о взаимодействии.

По данным газеты, Токио и североатлантический альянс могут заключить договор на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле. Мероприятие намерен посетить премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида. Прежде всего новая программа сотрудничества будет нацелена на формирование единых подходов к России и Китаю, пишет Nikkei. Источники издания сообщают, что Токио и альянс намерены наладить взаимодействия, чтобы защитить себя от угроз с использованием искусственного интеллекта, квантовых вычислений и биотехнологий.

"Грозит вторая гибель": Японию предупредили о крахе из-за сотрудничества с НАТО

"Грозит вторая гибель": Японию предупредили о крахе из-за сотрудничества с НАТО

Ранее Кисида заявил, что Япония не намерена вступать в НАТО. При этом он отметил, что обсуждается вопрос открытия в стране представительства североатлантического альянса.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Япония
  • НАТО
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров