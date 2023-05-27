Япония и НАТО решили сотрудничать в киберсфере для противостояния России и Китаю

Япония планирует развивать сотрудничество с НАТО в космической отрасли и киберпространстве с целью противостояния России и Китаю. Об этом пишет издание Nikkei со ссылкой на проект документа о взаимодействии.

По данным газеты, Токио и североатлантический альянс могут заключить договор на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле. Мероприятие намерен посетить премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида. Прежде всего новая программа сотрудничества будет нацелена на формирование единых подходов к России и Китаю, пишет Nikkei. Источники издания сообщают, что Токио и альянс намерены наладить взаимодействия, чтобы защитить себя от угроз с использованием искусственного интеллекта, квантовых вычислений и биотехнологий.