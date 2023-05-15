"Грозит вторая гибель": Японию предупредили о крахе из-за сотрудничества с НАТО

Сотрудничество Японии с НАТО грозит нарушить стабильность в регионе в целом и привести ко "второй гибели страны", заявила научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва. Её слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По её словам, страна долгое время хотела наладить взаимодействие с альянсом и сейчас это удаётся под предлогом событий на Украине. Более того, Япония намерена открыть представительство НАТО и присутствовать на его встречах.

"Более тесное взаимодействие и связи Японии с НАТО — синонимом войны и конфронтации — лишь подорвут региональный мир и стабильность, вызовут нестабильность и изоляцию [Японских] островов. Японии следует понимать, что её военный сговор с внешними силами и замысел по превращению страны в военную державу вызовут вторую гибель страны", — считает Ким Соль Хва.

За этими участившимися контактами стоят попытки США сохранить гегемонию в АТР за счёт образования "азиатской версии НАТО", считает эксперт. Такую цель создания аналога НАТО в Восточной Азии Вашингтон преследовал ещё со времён Второй мировой войны, но реализовываться она стала после начала украинского конфликта.