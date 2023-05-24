Япония открестилась от идеи вступить в НАТО
Премьер Кисида заявил, что Япония не планирует вступать в НАТО
Япония не планирует вступать в НАТО, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. По его словам, решение об открытии представительства яльянса пока не принято.
"У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена", — заметил Кисида.
Тема открытия представительства альянса в Японии обсуждается, добавил он.
Ранее Лайф писал, что Япония примет на лечение украинских солдат. Кроме того, Токио готов предоставить Киеву сотню военных грузовиков и прочих транспортных средств, а также около 30 тысяч комплектов армейских рационов, которые используются японскими военными.