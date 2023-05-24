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24 мая, 03:46

Япония открестилась от идеи вступить в НАТО

Премьер Кисида заявил, что Япония не планирует вступать в НАТО

Япония не планирует вступать в НАТО, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. По его словам, решение об открытии представительства яльянса пока не принято.

"У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена", — заметил Кисида.

Тема открытия представительства альянса в Японии обсуждается, добавил он.

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Ранее Лайф писал, что Япония примет на лечение украинских солдат. Кроме того, Токио готов предоставить Киеву сотню военных грузовиков и прочих транспортных средств, а также около 30 тысяч комплектов армейских рационов, которые используются японскими военными.

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nato.int

Артур Лапсаков
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