Япония открестилась от идеи вступить в НАТО

Япония не планирует вступать в НАТО, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. По его словам, решение об открытии представительства яльянса пока не принято.

"У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена", — заметил Кисида.

Тема открытия представительства альянса в Японии обсуждается, добавил он.