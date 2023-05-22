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22 мая, 06:11

Кисида пообещал Зеленскому вылечить раненых бойцов ВСУ

Япония примет на лечение украинских солдат

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время переговоров в Хиросиме пообещал главе Незалежной Владимиру Зеленскому оказать помощь в лечении украинских солдат. Это следует из сообщения японского МИД.

Так, Токио готов предоставить Киеву сотню военных грузовиков и прочих транспортных средств, а также около 30 тысяч комплектов армейских рационов, которые используются японскими военными. Вместе с тем Япония начнёт принимать раненых бойцов ВСУ на лечение. Кроме того, Кисида заверил, что страна будет и дальше оказывать Украине всестороннюю поддержку, в том числе направленную на восстановление инфраструктуры Незалежной.

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Ранее Лайф уже сообщал о готовности Японии выделить Украине финансовую помощь в размере 7,6 миллиарда долларов. Кисида и Зеленский также договорились провести конференцию, которая затронет вопросы восстановления Незалежной. Однако этого главе Украины оказалось мало — он заявил, что хотел бы получить от Токио ещё и вооружение.

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ТАСС / Eugene Hoshiko

Николь Вербер
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