Кисида пообещал Зеленскому вылечить раненых бойцов ВСУ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время переговоров в Хиросиме пообещал главе Незалежной Владимиру Зеленскому оказать помощь в лечении украинских солдат. Это следует из сообщения японского МИД.

Так, Токио готов предоставить Киеву сотню военных грузовиков и прочих транспортных средств, а также около 30 тысяч комплектов армейских рационов, которые используются японскими военными. Вместе с тем Япония начнёт принимать раненых бойцов ВСУ на лечение. Кроме того, Кисида заверил, что страна будет и дальше оказывать Украине всестороннюю поддержку, в том числе направленную на восстановление инфраструктуры Незалежной.