"Я отправлю ему денег на костюм": В Сети высмеяли хаки-наряд Зеленского на саммите G7
Пользователи Twitter раскритиковали наряд Зеленского в стиле хаки на саммите G7
Владимир Зеленский и Джо Байден на саммите G7. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official
Волну негодования и сарказма вызвал у пользователей "Твиттера" внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме. Они посчитали его традиционный костюм в цветах военной формы неуместным.
"Надеюсь, что президент самой коррумпированной страны в мире не станет определять торговую политику лиги, в которой он даже не состоит. Нет нужды в том, чтобы он находился там. Я даже отправлю ему денег, чтобы он мог позволить себе купить подходящий костюм", — написал один из комментаторов.
"Мне нравится, что он даже не на Украине, но одет в военное одеяние. С кем он дерётся, с официантами?" — отреагировал другой читатель.
Само участие украинского лидера в саммите "Группы семи" пользователи социальной сети расценили как "отмывание денег" и очередную попытку обмануть мир.
Странным визит Зеленского в Японию на фоне главных боёв за Артёмовск счёл и американский журналист Стивен Брайен. Он считает, что Киев ждут серьёзные политические потрясения, которые могут изменить курс страны.