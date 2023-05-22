"Я отправлю ему денег на костюм": В Сети высмеяли хаки-наряд Зеленского на саммите G7

Волну негодования и сарказма вызвал у пользователей "Твиттера" внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме. Они посчитали его традиционный костюм в цветах военной формы неуместным.

"Надеюсь, что президент самой коррумпированной страны в мире не станет определять торговую политику лиги, в которой он даже не состоит. Нет нужды в том, чтобы он находился там. Я даже отправлю ему денег, чтобы он мог позволить себе купить подходящий костюм", — написал один из комментаторов.

"Мне нравится, что он даже не на Украине, но одет в военное одеяние. С кем он дерётся, с официантами?" — отреагировал другой читатель.

Само участие украинского лидера в саммите "Группы семи" пользователи социальной сети расценили как "отмывание денег" и очередную попытку обмануть мир.