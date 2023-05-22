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22 мая, 04:31

"Я отправлю ему денег на костюм": В Сети высмеяли хаки-наряд Зеленского на саммите G7

Пользователи Twitter раскритиковали наряд Зеленского в стиле хаки на саммите G7

<p>Владимир Зеленский и Джо Байден на саммите G7. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/6289" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zelenskiy / Official</a></p>

Владимир Зеленский и Джо Байден на саммите G7. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Волну негодования и сарказма вызвал у пользователей "Твиттера" внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме. Они посчитали его традиционный костюм в цветах военной формы неуместным.

"Надеюсь, что президент самой коррумпированной страны в мире не станет определять торговую политику лиги, в которой он даже не состоит. Нет нужды в том, чтобы он находился там. Я даже отправлю ему денег, чтобы он мог позволить себе купить подходящий костюм", — написал один из комментаторов.

"Мне нравится, что он даже не на Украине, но одет в военное одеяние. С кем он дерётся, с официантами?" отреагировал другой читатель.

МИД РФ заявил о превращении саммита G7 в шоу из-за участия Зеленского

МИД РФ заявил о превращении саммита G7 в шоу из-за участия Зеленского

Само участие украинского лидера в саммите "Группы семи" пользователи социальной сети расценили как "отмывание денег" и очередную попытку обмануть мир.

Странным визит Зеленского в Японию на фоне главных боёв за Артёмовск счёл и американский журналист Стивен Брайен. Он считает, что Киев ждут серьёзные политические потрясения, которые могут изменить курс страны.

Ольга Платонова
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