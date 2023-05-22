Регион

Уведомления отключены

22 мая, 06:23

Напавший на премьера Японии Кисиду пройдёт психиатрическое освидетельствование

24-летнего жителя Японии Рюдзи Кимуру, напавшего на премьер-министра страны Фумио Кисиду, отправят на психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщает местный телеканал Fuji TV.

Проведение освидетельствования одобрил окружной суд префектуры Вакаяма. По данным телеканала, оно пройдёт уже в ближайшее время. При этом отмечается, что арестованный Кимура не желает идти на контакт со следствием.

Отбросил бомбу и развернул щит: Очевидцы сняли спасение Кисиды телохранителем с мгновенной реакцией

Отбросил бомбу и развернул щит: Очевидцы сняли спасение Кисиды телохранителем с мгновенной реакцией

Напомним, покушение на японского премьера Фумио Кисиду произошло 15 апреля. Рядом с местом, где выступал политик, раздался громкий взрыв, но, к счастью, он не пострадал. Кисиду оперативно эвакуировали в безопасное место. Нападавшим оказался 24-летний Рюдзи Кимура, его быстро задержали сотрудники полиции. При себе у него был обнаружен нож. 17 апреля местная полиция передала злоумышленника прокуратуре.

Обложка ©

ТАСС / Michal Dyjuk

Николь Вербер
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров