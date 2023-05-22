Напавший на премьера Японии Кисиду пройдёт психиатрическое освидетельствование
24-летнего жителя Японии Рюдзи Кимуру, напавшего на премьер-министра страны Фумио Кисиду, отправят на психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщает местный телеканал Fuji TV.
Проведение освидетельствования одобрил окружной суд префектуры Вакаяма. По данным телеканала, оно пройдёт уже в ближайшее время. При этом отмечается, что арестованный Кимура не желает идти на контакт со следствием.
Напомним, покушение на японского премьера Фумио Кисиду произошло 15 апреля. Рядом с местом, где выступал политик, раздался громкий взрыв, но, к счастью, он не пострадал. Кисиду оперативно эвакуировали в безопасное место. Нападавшим оказался 24-летний Рюдзи Кимура, его быстро задержали сотрудники полиции. При себе у него был обнаружен нож. 17 апреля местная полиция передала злоумышленника прокуратуре.
ТАСС / Michal Dyjuk