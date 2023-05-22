Напавший на премьера Японии Кисиду пройдёт психиатрическое освидетельствование

24-летнего жителя Японии Рюдзи Кимуру, напавшего на премьер-министра страны Фумио Кисиду, отправят на психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщает местный телеканал Fuji TV.

Проведение освидетельствования одобрил окружной суд префектуры Вакаяма. По данным телеканала, оно пройдёт уже в ближайшее время. При этом отмечается, что арестованный Кимура не желает идти на контакт со следствием.