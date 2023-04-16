Отбросил бомбу и развернул щит: Очевидцы сняли спасение Кисиды телохранителем с мгновенной реакцией

Появились кадры момента покушения на премьер-министра Японии Фумио Кисиду в городе Вакаяма, где он должен был выступить с речью. Исход дела решила быстрота сотрудника охраны.

Момент покушения на премьер-министра Японии Фумио Кисиду. Видео © Twitter / Robin Fol

Он мгновенно среагировал на брошенный к ногам главы государства неизвестный предмет: отбросил его в сторону и тут же развернул сумку-щит, прикрыв чиновника и уведя от места взрыва. Судя по кадрам, на все действия ушло менее десяти секунд. Премьер не пострадал.