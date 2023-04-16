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16 апреля, 11:08

Отбросил бомбу и развернул щит: Очевидцы сняли спасение Кисиды телохранителем с мгновенной реакцией

В Сети появилось новое видео спасения японского премьера Кисиды телохранителем

Появились кадры момента покушения на премьер-министра Японии Фумио Кисиду в городе Вакаяма, где он должен был выступить с речью. Исход дела решила быстрота сотрудника охраны.

Момент покушения на премьер-министра Японии Фумио Кисиду. Видео © Twitter / Robin Fol

Он мгновенно среагировал на брошенный к ногам главы государства неизвестный предмет: отбросил его в сторону и тут же развернул сумку-щит, прикрыв чиновника и уведя от места взрыва. Судя по кадрам, на все действия ушло менее десяти секунд. Премьер не пострадал.

Опубликовано видео со взрывом у места выступления премьера Японии

Опубликовано видео со взрывом у места выступления премьера Японии

Напомним, в Японии раздался громкий взрыв рядом с местом, где выступал премьер Фумио Кисида. Неизвестный бросил к его ногам похожий на дымовую шашку предмет, который почти сразу сдетонировал. Политик не получил травм, его эвакуировали в безопасное место. Задержан 24-летний Рюдзи Кимура, при нём также был нож.

Обложка ©

Twitter / Robin Fol

Татьяна Миссуми
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