Отбросил бомбу и развернул щит: Очевидцы сняли спасение Кисиды телохранителем с мгновенной реакцией
В Сети появилось новое видео спасения японского премьера Кисиды телохранителем
Появились кадры момента покушения на премьер-министра Японии Фумио Кисиду в городе Вакаяма, где он должен был выступить с речью. Исход дела решила быстрота сотрудника охраны.
Момент покушения на премьер-министра Японии Фумио Кисиду. Видео © Twitter / Robin Fol
Он мгновенно среагировал на брошенный к ногам главы государства неизвестный предмет: отбросил его в сторону и тут же развернул сумку-щит, прикрыв чиновника и уведя от места взрыва. Судя по кадрам, на все действия ушло менее десяти секунд. Премьер не пострадал.
Напомним, в Японии раздался громкий взрыв рядом с местом, где выступал премьер Фумио Кисида. Неизвестный бросил к его ногам похожий на дымовую шашку предмет, который почти сразу сдетонировал. Политик не получил травм, его эвакуировали в безопасное место. Задержан 24-летний Рюдзи Кимура, при нём также был нож.
Twitter / Robin Fol