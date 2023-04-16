КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 03:50

Kyodo: Арестованный после взрыва рядом с премьером Японии имел при себе нож

Сотрудники органов правопорядка при задержании изъяли нож у 24-летнего Рюдзи Кимуры, устроившего взрыв на месте, где планировал выступать премьер Японии Фумио Кисида. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник.

По информации следствия, Кимура мог взять с собой нож с целью нападения на главу кабинета министров. Кроме того, при обыске в доме нападавшего полицейские нашли вещество, обладающее взрывчатым эффектом.

Стала известна личность совершившего взрыв рядом с премьером Японии

Стала известна личность совершившего взрыв рядом с премьером Японии

Напомним, ЧП произошло в субботу, 15 апреля, около 11:30 по местному времени (05:30 мск). Японский премьер Кисида не получил травм, его эвакуировали в безопасное место. Местные СМИ также публиковали кадры происшествия.

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ТАСС/EPA

Юлия Коновалова
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