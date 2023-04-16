Kyodo: Арестованный после взрыва рядом с премьером Японии имел при себе нож
Сотрудники органов правопорядка при задержании изъяли нож у 24-летнего Рюдзи Кимуры, устроившего взрыв на месте, где планировал выступать премьер Японии Фумио Кисида. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник.
По информации следствия, Кимура мог взять с собой нож с целью нападения на главу кабинета министров. Кроме того, при обыске в доме нападавшего полицейские нашли вещество, обладающее взрывчатым эффектом.
Напомним, ЧП произошло в субботу, 15 апреля, около 11:30 по местному времени (05:30 мск). Японский премьер Кисида не получил травм, его эвакуировали в безопасное место. Местные СМИ также публиковали кадры происшествия.
ТАСС/EPA