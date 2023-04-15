Стала известна личность совершившего взрыв рядом с премьером Японии

Взрыв в городе Вакаяма рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды совершил 24-летний мужчина. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник.

По данным агентства, злоумышленника зовут Рюдзи Кимура, он проживает в городе Каваниси в префектуре Хёго. Мужчину удалось задержать сразу после ЧП. В настоящее время полиция расследует мотивы подозреваемого.

Тем временем телеканал NHK сообщает, что правоохранительные органы изъяли с места инцидента два цилиндрических предмета. Не исключено, что в них могли находиться взрывчатые вещества. Именно один из таких предметов злоумышленник бросил в сторону Кисиды.