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15 апреля, 06:57

Стала известна личность совершившего взрыв рядом с премьером Японии

Kyodo: Взрыв рядом с премьером Японии Кисидой совершил 24-летний мужчина

<p>Задержание предполагаемого виновника взрыва, который произошёл рядом с премьером Японии Фумио Кисидой. Обложка © <a href="https://english.kyodonews.net/news/2023/04/cd6c270d9b57-urgent-japan-pm-kishida-unhurt-after-smoke-bomb-thrown-during-stump-speech.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kyodo</a></p>

Задержание предполагаемого виновника взрыва, который произошёл рядом с премьером Японии Фумио Кисидой. Обложка © Kyodo

Взрыв в городе Вакаяма рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды совершил 24-летний мужчина. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник.

По данным агентства, злоумышленника зовут Рюдзи Кимура, он проживает в городе Каваниси в префектуре Хёго. Мужчину удалось задержать сразу после ЧП. В настоящее время полиция расследует мотивы подозреваемого.

Опубликовано видео со взрывом у места выступления премьера Японии

Опубликовано видео со взрывом у места выступления премьера Японии

Тем временем телеканал NHK сообщает, что правоохранительные органы изъяли с места инцидента два цилиндрических предмета. Не исключено, что в них могли находиться взрывчатые вещества. Именно один из таких предметов злоумышленник бросил в сторону Кисиды.

Напомним, ЧП произошло в субботу около 11:30 по местному времени (05:30 мск). Японский премьер не пострадал, его эвакуировали в безопасное место. Местные также публиковали кадры происшествия. Кисида не намерен менять своё расписание и по-прежнему планирует выступить сегодня ещё на двух публичных мероприятиях.

Николь Вербер
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