Стала известна личность совершившего взрыв рядом с премьером Японии
Kyodo: Взрыв рядом с премьером Японии Кисидой совершил 24-летний мужчина
Задержание предполагаемого виновника взрыва, который произошёл рядом с премьером Японии Фумио Кисидой. Обложка © Kyodo
Взрыв в городе Вакаяма рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды совершил 24-летний мужчина. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник.
По данным агентства, злоумышленника зовут Рюдзи Кимура, он проживает в городе Каваниси в префектуре Хёго. Мужчину удалось задержать сразу после ЧП. В настоящее время полиция расследует мотивы подозреваемого.
Тем временем телеканал NHK сообщает, что правоохранительные органы изъяли с места инцидента два цилиндрических предмета. Не исключено, что в них могли находиться взрывчатые вещества. Именно один из таких предметов злоумышленник бросил в сторону Кисиды.
Напомним, ЧП произошло в субботу около 11:30 по местному времени (05:30 мск). Японский премьер не пострадал, его эвакуировали в безопасное место. Местные также публиковали кадры происшествия. Кисида не намерен менять своё расписание и по-прежнему планирует выступить сегодня ещё на двух публичных мероприятиях.