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15 апреля, 03:22

Опубликовано видео со взрывом у места выступления премьера Японии

NHK: При взрыве у места выступления премьера Японии никто не пострадал

В социальных сетях опубликовано видео со взрывом, который прогремел на западе Японии в городе Вакаяма у места выступления премьер-министра страны Фумио Кисиды. На появившихся в "Твиттере" кадрах видно, что сначала кого-то задержали среди собравшихся людей, а затем неподалёку прогремел взрыв, появился дым, люди начали кричать и разбегаться.

Взрыв у места выступления премьера Японии Фумио Кисиды. Видео © Twitter / tokyoaccident

Как уточняет телеканал NHK, в результате никто из присутствовавших на месте выступления премьера, по предварительным данным, не пострадал. Всего там было несколько сот человек.

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Как рассказывал Лайф, на месте ЧП сразу задержали предполагаемого виновника. По предварительной информации, он кинул предмет, похожий на дымовую шашку, затем прогремел взрыв. Премьер был срочно эвакуирован и размещён в полицейском управлении города Вакаяма.

Обложка ©

Twitter / tokyoaccident

Андрей Григорьев

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