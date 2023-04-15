Опубликовано видео со взрывом у места выступления премьера Японии
NHK: При взрыве у места выступления премьера Японии никто не пострадал
В социальных сетях опубликовано видео со взрывом, который прогремел на западе Японии в городе Вакаяма у места выступления премьер-министра страны Фумио Кисиды. На появившихся в "Твиттере" кадрах видно, что сначала кого-то задержали среди собравшихся людей, а затем неподалёку прогремел взрыв, появился дым, люди начали кричать и разбегаться.
Взрыв у места выступления премьера Японии Фумио Кисиды. Видео © Twitter / tokyoaccident
Как уточняет телеканал NHK, в результате никто из присутствовавших на месте выступления премьера, по предварительным данным, не пострадал. Всего там было несколько сот человек.
Как рассказывал Лайф, на месте ЧП сразу задержали предполагаемого виновника. По предварительной информации, он кинул предмет, похожий на дымовую шашку, затем прогремел взрыв. Премьер был срочно эвакуирован и размещён в полицейском управлении города Вакаяма.
Twitter / tokyoaccident