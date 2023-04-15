Опубликовано видео со взрывом у места выступления премьера Японии

В социальных сетях опубликовано видео со взрывом, который прогремел на западе Японии в городе Вакаяма у места выступления премьер-министра страны Фумио Кисиды. На появившихся в "Твиттере" кадрах видно, что сначала кого-то задержали среди собравшихся людей, а затем неподалёку прогремел взрыв, появился дым, люди начали кричать и разбегаться.

Взрыв у места выступления премьера Японии Фумио Кисиды. Видео © Twitter / tokyoaccident

Как уточняет телеканал NHK, в результате никто из присутствовавших на месте выступления премьера, по предварительным данным, не пострадал. Всего там было несколько сот человек.