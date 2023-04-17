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17 апреля, 05:09

Полиция передала прокуратуре мужчину, бросившего бомбу в премьера Японии

Задержанного после происшествия с премьер-министром Японии Фумио Кисидой мужчину передали в прокуратуру. Об этом информирует телеканал NHK.

Полиция предполагает, что Рюдзи Кимура бросил в сторону премьера самодельную трубчатую бомбу. Официально мужчину подозревают в силовой попытке помешать выполнению рабочих обязанностей.

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Напомним, в субботу, 15 апреля, рядом с местом, где выступал премьер Фумио Кисида, раздался громкий взрыв. Политик не получил травм, его эвакуировали в безопасное место. Задержан 24-летний Рюдзи Кимура, при нём также был обнаружен нож.

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Kyodo

Юлия Коновалова
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