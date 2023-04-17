Полиция передала прокуратуре мужчину, бросившего бомбу в премьера Японии

Задержанного после происшествия с премьер-министром Японии Фумио Кисидой мужчину передали в прокуратуру. Об этом информирует телеканал NHK.

Напомним, в субботу, 15 апреля, рядом с местом, где выступал премьер Фумио Кисида, раздался громкий взрыв. Политик не получил травм, его эвакуировали в безопасное место. Задержан 24-летний Рюдзи Кимура, при нём также был обнаружен нож.