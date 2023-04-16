Элитный телохранитель объяснил, что спасло Кисиду от участи Абэ
Глава фирмы VIP-охраны Осанаи о ЧП с Кисидой: Полиция учла уроки убийства Абэ
Фумио Кисида. Фото © ТАСС / ЕРА / KIMIMASA MAYAMA
Полиция Японии во многом учла уроки после убийства бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом заявил глава фирмы CCTT, предоставляющей услуги охраны высокопоставленных лиц, зампред Международной ассоциации телохранителей Хидэто Осанаи, комментируя покушение на главу правительства Фумио Кисиду 15 апреля.
"Пока сложно делать окончательные выводы, так как я смог ознакомиться лишь с теми кадрами, которые демонстрировались в соцсетях или по телевидению. Но уже можно сказать, что реакция полиции и службы охраны в этот раз была намного лучше, чем в июле прошлого года, когда было совершено убийство премьер-министра Абэ", — приводит слова эксперта РИА "Новости".
Осанаи похвалил реакцию сотрудника службы охраны с защитным щитом, благодаря действиям которого Кисиду смогли быстро эвакуировать в безопасное место. Этого не было сделано в случае с Абэ, когда он оставался на месте после первого выстрела и далее, отметил специалист по безопасности.
Как сообщал Лайф, 8 июля 2022 года на экс-премьера Японии Синдзо Абэ напали во время предвыборного выступления в городе Наре. Политик получил ранение в грудь, его госпитализировали с кровотечением. Медики не смогли спасти Абэ, он скончался в тот же день. Нападавшего задержали, им оказался бывший моряк Тэцуя Ямагами. На допросе он признался, что хотел убить бывшего премьера. Однако позже заявил, что его первоначальной целью был другой человек.