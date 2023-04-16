Элитный телохранитель объяснил, что спасло Кисиду от участи Абэ

"Пока сложно делать окончательные выводы, так как я смог ознакомиться лишь с теми кадрами, которые демонстрировались в соцсетях или по телевидению. Но уже можно сказать, что реакция полиции и службы охраны в этот раз была намного лучше, чем в июле прошлого года, когда было совершено убийство премьер-министра Абэ", — приводит слова эксперта РИА "Новости".