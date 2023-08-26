Шольц дал обещание по вопросу поставок оружия Киеву

Все решения по поставкам оружия Украине будут тщательно взвешиваться, заверил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, является ли ошибкой передача Киеву средств, способных достать до Москвы.

"Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии", — сказал он в интервью газете Passauer Neue Presse.

По словам Шольца, подобные решения никому не даются легко и все союзники Украины помогают ей по мере возможностей.