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26 августа, 14:59

Шольц дал обещание по вопросу поставок оружия Киеву

Шольц: Все решения о поставках оружия Украине будут тщательно взвешиваться

Все решения по поставкам оружия Украине будут тщательно взвешиваться, заверил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, является ли ошибкой передача Киеву средств, способных достать до Москвы.

"Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии", сказал он в интервью газете Passauer Neue Presse.

По словам Шольца, подобные решения никому не даются легко и все союзники Украины помогают ей по мере возможностей.

Шольца освистали во время предвыборного митинга в Мюнхене

Шольца освистали во время предвыборного митинга в Мюнхене

Ранее обозреватель газеты Die Berliner Zeitung Рут Шнеебергер указала Олафу Шольцу, что он не вправе оскорблять противников поддержки Украины. По её словам, канцлеру необходимо перестать быть столь высокомерным.

Обложка ©

CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС

Матвей Константинов
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