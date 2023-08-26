Шольц дал обещание по вопросу поставок оружия Киеву
Шольц: Все решения о поставках оружия Украине будут тщательно взвешиваться
Все решения по поставкам оружия Украине будут тщательно взвешиваться, заверил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, является ли ошибкой передача Киеву средств, способных достать до Москвы.
"Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии", — сказал он в интервью газете Passauer Neue Presse.
По словам Шольца, подобные решения никому не даются легко и все союзники Украины помогают ей по мере возможностей.
Ранее обозреватель газеты Die Berliner Zeitung Рут Шнеебергер указала Олафу Шольцу, что он не вправе оскорблять противников поддержки Украины. По её словам, канцлеру необходимо перестать быть столь высокомерным.
CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС