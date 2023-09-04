"Жду мемов": Шольц показал фото в пиратском образе после падения на пробежке
Канцлер Шольц показал фото с повязкой на глазу после травмы во время пробежки
Шольц опубликовал первое фото после травмы во время пробежки. Обложка © Twitter / Bundeskanzler Olaf Scholz
Канцлер ФРГ Олаф Шольц разместил в соцсетях первое фото после полученной во время пробежки травмы: на снимке он предстал в пиратском образе с повязкой на глазу. Также на лице политика видны следы от ссадин и царапин.
"Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!" — написал Шольц в своём аккаунте Х (ранее Twitter).
Лайф напоминает: о том, что Шольц упал на тренировке и поставил синяки на лице, стало известно 2 сентября. Из-за этого отменилась его поездка в город Херинген, которая должна была состояться на следующий день.