"Жду мемов": Шольц показал фото в пиратском образе после падения на пробежке

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разместил в соцсетях первое фото после полученной во время пробежки травмы: на снимке он предстал в пиратском образе с повязкой на глазу. Также на лице политика видны следы от ссадин и царапин.

"Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!" — написал Шольц в своём аккаунте Х (ранее Twitter).