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4 сентября, 10:12

"Жду мемов": Шольц показал фото в пиратском образе после падения на пробежке

Канцлер Шольц показал фото с повязкой на глазу после травмы во время пробежки

<p>Шольц опубликовал первое фото после травмы во время пробежки. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1698627434508063228" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bundeskanzler Olaf Scholz</a></p>

Шольц опубликовал первое фото после травмы во время пробежки. Обложка © Twitter / Bundeskanzler Olaf Scholz

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разместил в соцсетях первое фото после полученной во время пробежки травмы: на снимке он предстал в пиратском образе с повязкой на глазу. Также на лице политика видны следы от ссадин и царапин.

"Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!" — написал Шольц в своём аккаунте Х (ранее Twitter).

Неизвестный проехался в кортеже Шольца и схватил его

Неизвестный проехался в кортеже Шольца и схватил его

Лайф напоминает: о том, что Шольц упал на тренировке и поставил синяки на лице, стало известно 2 сентября. Из-за этого отменилась его поездка в город Херинген, которая должна была состояться на следующий день.

Никита Осипов
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