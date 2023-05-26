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26 мая, 10:43

Неизвестный проехался в кортеже Шольца и схватил его

Во Франкфурте неизвестный присоединился к кортежу Шольца, а потом схватил его

Неизвестный на машине присоединился к кортежу канцлера ФРГ Олафа Шольца и попал на лётное поле аэропорта Франкфурта-на-Майне, где схватил главу правительства, к удивлению его охраны. По данным Bild, это произошло 24 мая ночью, когда политик с эскортом полиции возвращался с празднования 25-летия основания Европейского центрального банка.

"До того, как Шольц планировал сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с якобы греческой фамилией подбежал на лётном поле к Шольцу, обхватил его рукой и притянул к себе, до того просто присоединившись к кортежу канцлера на своей частной машине", — отмечает издание.

Bild уточняет: лишь когда неизвестный отпустил Шольца, телохранители осознали всю серьёзность произошедшего. Примечательно, что автомобиль был пропущен на территорию аэропорта по согласованию с сотрудниками Федерального ведомства уголовной полиции: те посчитали его сопровождающим. При этом мужчина заявил, что принял кортеж за свадебный.

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Обложка ©

Getty Images / Kay Nietfeld

Никита Осипов
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