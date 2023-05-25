Автомобиль протаранил ворота резиденции премьера Британии в Лондоне
Автомобиль протаранил ворота резиденции премьера Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит в Лондоне, сообщает Sky News.
Кадры с места аварии у резиденции британского премьера в Лондоне. Видео © Twitter / hakrashaa
По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал. Водителя уже задержали, место ДТП оцепили полицейские.
Ранее Лайф сообщал, что 23 мая грузовик со свастикой протаранил ограждение у Белого дома в Вашингтоне. Нападавшим оказался психически нездоровый сторонник неонацистов. В результате происшествия никто из сотрудников Секретной службы или Белого дома не пострадал.
Кадр из видео Twitter / hakrashaa