Автомобиль протаранил ворота резиденции премьера Британии в Лондоне

Кадры с места аварии у резиденции британского премьера в Лондоне. Видео © Twitter / hakrashaa

По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал. Водителя уже задержали, место ДТП оцепили полицейские.

Неизвестный разбил окна на входе в Турецкий дом в Нью-Йорке

Ранее Лайф сообщал, что 23 мая грузовик со свастикой протаранил ограждение у Белого дома в Вашингтоне. Нападавшим оказался психически нездоровый сторонник неонацистов. В результате происшествия никто из сотрудников Секретной службы или Белого дома не пострадал.