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25 мая, 16:04

Автомобиль протаранил ворота резиденции премьера Британии в Лондоне

Автомобиль протаранил ворота резиденции премьера Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит в Лондоне, сообщает Sky News.

Кадры с места аварии у резиденции британского премьера в Лондоне. Видео © Twitter / hakrashaa

По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал. Водителя уже задержали, место ДТП оцепили полицейские.

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Ранее Лайф сообщал, что 23 мая грузовик со свастикой протаранил ограждение у Белого дома в Вашингтоне. Нападавшим оказался психически нездоровый сторонник неонацистов. В результате происшествия никто из сотрудников Секретной службы или Белого дома не пострадал.

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Кадр из видео Twitter / hakrashaa

Наталья Исакова
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