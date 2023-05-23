Грузовик со свастикой внутри протаранил ограждение у Белого дома

Грузовик протаранил защитные ограждения на площади Лафайет около Белого дома. Об этом сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в "Твиттере".

Грузовик врезался в заграждение безопасности на площади Лафайет у Белого дома. Видео © Twitter / OhMyGOFF / SmileItsNathan

Всё произошло в понедельник вечером около 22:00 (5:00 мск 23 мая) примерно в квартале от резиденции президента США. Пока неясно, произошла ли авария случайно, или водитель преднамеренно врезался в ограждение. Судя по кадрам, при осмотре его грузовика был найден флаг с нацистской символикой.

"В понедельник сотрудники спецподразделения спецслужб задержали водителя грузовика после того, как он столкнулся с барьерами безопасности на северной стороне площади Лафайет на 16-й улице", — сообщил представитель Секретной службы.

По его словам, никто из сотрудников Секретной службы или Белого дома не пострадал. В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП. Проводится расследование, на время которого перекрыли дороги и тротуары.