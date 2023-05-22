Пентагон опроверг информацию о взрыве у здания министерства

В Пентагоне опровергли сообщения о взрыве у штаб-квартиры в США, которые распространялись в "Телеграме" и "Твиттере". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

"Нет", — ответил собеседник агентства на вопрос о взрыве у здания оборонного министерства США.