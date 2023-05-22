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22 мая, 15:06

Пентагон опроверг информацию о взрыве у здания министерства

В Пентагоне опровергли сообщения о взрыве у штаб-квартиры в США, которые распространялись в "Телеграме" и "Твиттере". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

"Нет", — ответил собеседник агентства на вопрос о взрыве у здания оборонного министерства США.

Два человека погибло при взрыве в парке на севере Испании

Два человека погибло при взрыве в парке на севере Испании

Ранее Лайф рассказывал о страшном взрыве салюта, произошедшем в толпе на ежегодном фестивале фейерверков в Италии. Некоторые заряды почему-то не взлетели и начали взрываться прямо в толпе. Судя по опубликованным кадрам, пострадавшие могли получить серьёзные ранения и ожоги.

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Николь Вербер
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