Два человека погибло при взрыве в парке на севере Испании

При взрыве в городском парке в испанском муниципалитете Орио погибли два местных жителя — мужчина и женщина. Об этом сообщает радиостанция COPE со ссылкой на департамент безопасности автономного сообщества.

Взрыв произошёл в районе пяти вечера по местному времени. Тело мужчины нашли на земле, погибшей — на скамье за пределами парка. Полиция оцепила место происшествия, проводится расследование.