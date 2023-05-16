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16 мая, 19:31

Два человека погибло при взрыве в парке на севере Испании

<p>Полиция оцепила парк, где произошёл взрыв. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/HexdlineNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HexdlineNews</a></p>

Полиция оцепила парк, где произошёл взрыв. Обложка © Twitter / HexdlineNews

При взрыве в городском парке в испанском муниципалитете Орио погибли два местных жителя — мужчина и женщина. Об этом сообщает радиостанция COPE со ссылкой на департамент безопасности автономного сообщества.

Взрыв произошёл в районе пяти вечера по местному времени. Тело мужчины нашли на земле, погибшей — на скамье за пределами парка. Полиция оцепила место происшествия, проводится расследование.

Согласно одной из версий, речь шла о стрельбе. В то же время источники из департамента безопасности говорят, что причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство. Подробности уточняются.

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Ранее Лайф писал, что один человек погиб при взрыве газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе. Пострадавшие госпитализированы, двое из них — в тяжёлом состоянии.

Ирина Фальке
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