Два человека погибло при взрыве в парке на севере Испании
Полиция оцепила парк, где произошёл взрыв. Обложка © Twitter / HexdlineNews
При взрыве в городском парке в испанском муниципалитете Орио погибли два местных жителя — мужчина и женщина. Об этом сообщает радиостанция COPE со ссылкой на департамент безопасности автономного сообщества.
Взрыв произошёл в районе пяти вечера по местному времени. Тело мужчины нашли на земле, погибшей — на скамье за пределами парка. Полиция оцепила место происшествия, проводится расследование.
Согласно одной из версий, речь шла о стрельбе. В то же время источники из департамента безопасности говорят, что причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство. Подробности уточняются.
Ранее Лайф писал, что один человек погиб при взрыве газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе. Пострадавшие госпитализированы, двое из них — в тяжёлом состоянии.