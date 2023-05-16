Один человек погиб при взрыве газопровода в ХМАО

Один человек погиб и ещё пятеро пострадали при взрыве на газопроводе Елец-1 в районе посёлка Лыхма Белоярского района ХМАО. По данным SHOT, инцидент произошёл в результате ремонтных работ на участке.

Сначала на месте разгорелся пожар из-за сделанной врезки, после чего последовал взрыв. Пострадавшие госпитализированы, двое из них — в тяжёлом состоянии. На месте работают экстренные службы.