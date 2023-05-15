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15 мая, 12:27

Сирены и пламя: Лайф публикует видео с моментом мощного взрыва в "Перекрёстке"

Момент взрыва газового баллона в магазине "Перекрёсток" в Москве попал на видео

Момент взрыва у супермаркета "Перекрёсток" в районе Южное Бутово в Москве попал на видео. Кадры оказались в распоряжении SHOT.

Взрыв газового баллона в супермаркете "Перекрёсток" в московском районе Южное Бутово. Видео © SHOT

На записи видно, как в горящем здании взрывается один из газовых баллонов. После этого в припаркованных автомобилях начинает звучать сигнализация. Остальные баллоны рвануть не успели — пожарные потушили огонь.

Лайф узнал причину пожара в магазине "Перекрёсток" в Москве

Лайф узнал причину пожара в магазине "Перекрёсток" в Москве

Напомним, ранее сообщалось, что в магазине "Перекрёсток" на юге Москвы произошёл взрыв. Посетители и сотрудники смогли самостоятельно покинуть здание.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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