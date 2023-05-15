Сирены и пламя: Лайф публикует видео с моментом мощного взрыва в "Перекрёстке"
Момент взрыва газового баллона в магазине "Перекрёсток" в Москве попал на видео
Момент взрыва у супермаркета "Перекрёсток" в районе Южное Бутово в Москве попал на видео. Кадры оказались в распоряжении SHOT.
Взрыв газового баллона в супермаркете "Перекрёсток" в московском районе Южное Бутово. Видео © SHOT
На записи видно, как в горящем здании взрывается один из газовых баллонов. После этого в припаркованных автомобилях начинает звучать сигнализация. Остальные баллоны рвануть не успели — пожарные потушили огонь.
Напомним, ранее сообщалось, что в магазине "Перекрёсток" на юге Москвы произошёл взрыв. Посетители и сотрудники смогли самостоятельно покинуть здание.