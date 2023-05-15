В магазине "Перекрёсток" на юге Москвы произошёл взрыв

Взрыв произошёл в магазине "Перекрёсток" на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутове в Москве. Об этом сообщает SHOT. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

По предварительным данным, взрываются газовые баллоны на первом этаже торгового центра. Посетители и сотрудники смогли самостоятельно покинуть здание.

Взрыв произошёл в магазине "Перекрёсток" на бульваре Адмирала Ушакова в Москве. Видео © Телеграм-канал "Новости Москвы"

В МЧС уточнили, что возгорание зафиксировано на первом этаже трёхэтажного здания, пожарные приступили к тушению.