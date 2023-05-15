Лайф узнал причину пожара в магазине "Перекрёсток" в Москве
Причиной пожара в столичном "Перекрёстке" стал мусорный контейнер, а не газ
Пожар в столичном магазине "Перекрёсток" возник из-за загоревшегося рядом со зданием мусорного контейнера, а не газовых баллонов, после чего огонь перекинулся на ТЦ. Об этом Лайф узнал у источника в экстренных службах.
Пожар в магазине "Перекрёсток" в Москве. Видео © SHOT
По словам очевидцев, до возгорания был слышен хлопок. SHOT публикует кадры ЧП, на которых видно, как пламя вырывается из помещений торгового центра на первом этаже. Сейчас огонь уже потушили на площади в четыре квадратных метра. Никто не пострадал.
Напомним, произошёл взрыв в магазине "Перекрёсток" на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутове в Москве. Изначально сообщалось, что взрываются газовые баллоны на первом этаже торгового центра.