Глава МВД ЛНР Корнет, пострадавший при взрыве в Луганске, пришёл в себя
Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, пострадавший в результате взрыва в центре Луганска 15 мая, пришёл в себя. О его состоянии рассказал врио главы республики Леонид Пасечник.
Он уточнил, что всего пострадало восемь человек, но семерых госпитализировали сразу, а ещё один обратился в больницу позже.
"Состояние четверых человек остаётся тяжёлым, но стабильным. Медики делают всё возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии. Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании. Всем пострадавшим помощь оказывается в полном объёме", — написал Пасечник в телеграм-канале.
Напомним, днём 15 мая в центре Луганска прогремел взрыв. Детонация произошла в барбершопе, в результате пострадало семь человек. Среди раненых — врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, он был постоянным клиентом салона. Корнет уже перенёс операцию, его состояние стабилизировалось.
МВД ЛНР