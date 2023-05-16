Глава МВД ЛНР Корнет, пострадавший при взрыве в Луганске, пришёл в себя

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, пострадавший в результате взрыва в центре Луганска 15 мая, пришёл в себя. О его состоянии рассказал врио главы республики Леонид Пасечник.

Он уточнил, что всего пострадало восемь человек, но семерых госпитализировали сразу, а ещё один обратился в больницу позже.