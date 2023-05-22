Неизвестный разбил окна на входе в Турецкий дом в Нью-Йорке, пишет TGRT. В здании находится генконсульство республики в США.

Выбитые окна на входе в Турецкий дом в Нью-Йорке. Фото © TGRT

Злоумышленник совершил нападение ночью и использовал железный лом. Полиция уже разбирается в случившемся и выясняет мотивы вандала.

Ранее уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, устроивший теракт в Нью-Йорке в 2017 году, получил восемь пожизненных сроков. В частности, он осуждён за содействие ИГИЛ*.