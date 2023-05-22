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22 мая, 13:22

Неизвестный разбил окна на входе в Турецкий дом в Нью-Йорке

<p>Выбитые окна на входе в Турецкий дом в Нью-Йорке. Обложка © <a href="https://www.tgrthaber.com.tr/dunya/new-yorkta-turkevine-saldiri-2889120" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TGRT</a></p>

Выбитые окна на входе в Турецкий дом в Нью-Йорке. Обложка © TGRT

Неизвестный разбил окна на входе в Турецкий дом в Нью-Йорке, пишет TGRT. В здании находится генконсульство республики в США.

Выбитые окна на входе в Турецкий дом в Нью-Йорке. Фото © TGRT

Выбитые окна на входе в Турецкий дом в Нью-Йорке. Фото © TGRT

Злоумышленник совершил нападение ночью и использовал железный лом. Полиция уже разбирается в случившемся и выясняет мотивы вандала.

Посольство РФ сообщило о случаях нападения на русских в Канаде

Посольство РФ сообщило о случаях нападения на русских в Канаде

Ранее уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, устроивший теракт в Нью-Йорке в 2017 году, получил восемь пожизненных сроков. В частности, он осуждён за содействие ИГИЛ*.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

Матвей Константинов
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