Регион

Уведомления отключены

18 мая, 01:55

Устроивший теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипов получил восемь пожизненных сроков

Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, устроивший теракт в центре Нью-Йорка в 2017 году, получил восемь пожизненных сроков. Об этом сообщает Минюст США.

Фигурант на арендованном грузовике въехал в пешеходов в Нижнем Манхэттене, а также врезался в школьный автобус. Жертвами стали восемь человек, 12 получили травмы. Ему вменили восемь убийств, 12 попыток убийства, а также содействие и попытку содействия террористической группировке ИГИЛ*. Сам обвиняемый признался следователям, что видео запрещённой организации его вдохновило на совершение атаки с грузовиком.

Напомним, всего Сайфулло Саипова признали виновным по 28 пунктам обвинения. На слушаниях в нью-йоркском суде он так и не признал себя виновным по обвинениям в убийствах и терроризме. Прокуратура требовала для него смертной казни, однако суд присяжных не смог договориться о приведении смертного приговора в исполнение.

Обложка ©

Twitter / CBS New

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Терроризм
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров