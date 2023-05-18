Устроивший теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипов получил восемь пожизненных сроков

Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, устроивший теракт в центре Нью-Йорка в 2017 году, получил восемь пожизненных сроков. Об этом сообщает Минюст США.

Фигурант на арендованном грузовике въехал в пешеходов в Нижнем Манхэттене, а также врезался в школьный автобус. Жертвами стали восемь человек, 12 получили травмы. Ему вменили восемь убийств, 12 попыток убийства, а также содействие и попытку содействия террористической группировке ИГИЛ*. Сам обвиняемый признался следователям, что видео запрещённой организации его вдохновило на совершение атаки с грузовиком.