КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 18:23

Посольство РФ сообщило о случаях нападения на русских в Канаде

Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Канаду

Посольство РФ в Канаде выпустило рекомендации для россиян с советом воздержаться от поездок в Страну кленового листа из-за случаев дискриминации. Также дипломаты призывают соотечественников отказаться от банковских операций в канадской валюте.

"В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей", — сказано в сообщении на сайте дипмиссии.

Тем, кто уже в Канаде, следует проявлять бдительность, особенно в общественных местах и даже учебных заведениях. По данным посольства, там отмечены проявления нетерпимости к русской культуре. Предпринимать особые меры предосторожности дипломаты советуют и вблизи кафе и магазинов, имеющих отношение к Восточной Европе.

Россиянам также указали на участившиеся случаи блокировки денежных переводов в канадские банки и предупредили о риске ареста любых финансов. Указанные рекомендации касаются как физических, так и юридических лиц.

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А ранее окружной суд кипрской провинции Ларнака вынес решение в отношении украинки, напавшей на проживавших на острове россиян в августе 2022 года. Её приговорили к полугоду тюремного заключения.

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Андрей Бражников
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