Посольство РФ сообщило о случаях нападения на русских в Канаде

Посольство РФ в Канаде выпустило рекомендации для россиян с советом воздержаться от поездок в Страну кленового листа из-за случаев дискриминации. Также дипломаты призывают соотечественников отказаться от банковских операций в канадской валюте.

"В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей", — сказано в сообщении на сайте дипмиссии.

Тем, кто уже в Канаде, следует проявлять бдительность, особенно в общественных местах и даже учебных заведениях. По данным посольства, там отмечены проявления нетерпимости к русской культуре. Предпринимать особые меры предосторожности дипломаты советуют и вблизи кафе и магазинов, имеющих отношение к Восточной Европе.

Россиянам также указали на участившиеся случаи блокировки денежных переводов в канадские банки и предупредили о риске ареста любых финансов. Указанные рекомендации касаются как физических, так и юридических лиц.