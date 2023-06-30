Бербок допустила "свинскую" оговорку во время выступления в ЮАР
Bild: Бербок перепутала слова "маяк" и "бекон" во время выступления в ЮАР
Глава МИД Германии Анналена Бербок перепутала слова "маяк" (beacon) и "бекон" (bacon). Это произошло во время выступления немецкого министра на английском языке в ЮАР, сообщает газета Bild.
"Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всём мире", — сказала Бербок.
В Сети уже высмеяли Бербок и её оговорку. Один из пользователей "Твиттера" пошутил, что "только что заказал в Макдоналдсе "Бекон надежды".
"Бекон надежды! Что ж, хрю!" — написал другой комментатор.
"Маяк не может быть беконом. Хотя какая разница", — сыронизировал ещё один юзер.
Издание указывает, что президент ЮАР Сирил Рамафоса изначально не хотел встречаться с Бербок, поскольку в Претории министра иностранных дел ФРГ считают недостаточно опытной.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок нередко попадает в курьёзные ситуации. Одним из самых знаменитых её перлов стало высказывание о "развороте на 360 градусов".
ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka