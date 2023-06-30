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30 июня, 11:47

Бербок допустила "свинскую" оговорку во время выступления в ЮАР

Bild: Бербок перепутала слова "маяк" и "бекон" во время выступления в ЮАР

Глава МИД Германии Анналена Бербок перепутала слова "маяк" (beacon) и "бекон" (bacon). Это произошло во время выступления немецкого министра на английском языке в ЮАР, сообщает газета Bild.

"Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всём мире", — сказала Бербок.

В Сети уже высмеяли Бербок и её оговорку. Один из пользователей "Твиттера" пошутил, что "только что заказал в Макдоналдсе "Бекон надежды".

"Бекон надежды! Что ж, хрю!" — написал другой комментатор.

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"Маяк не может быть беконом. Хотя какая разница", — сыронизировал ещё один юзер.

Издание указывает, что президент ЮАР Сирил Рамафоса изначально не хотел встречаться с Бербок, поскольку в Претории министра иностранных дел ФРГ считают недостаточно опытной.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок нередко попадает в курьёзные ситуации. Одним из самых знаменитых её перлов стало высказывание о "развороте на 360 градусов".

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka

Иван Косицын
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