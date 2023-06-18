"Бандера Бербок и Володимир Хабек": В Бундестаге отчитали министров из-за Украины
Депутат Фронмайер: Министры Бербок и Хабек работают на Украину, а не на Германию
Глава МИД Германии Анналена Бербок и вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек. Обложка © ТАСС / MAGO / Metodi Popow
Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек и глава МИД ФРГ Анналена Бербок забросили свою основную работу, занимаясь делами Украины. Такое заявление сделал депутат Маркус Фронмайер на заседании Бундестага.
"Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете — Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!" — заявил депутат.
В качестве оснований для своего высказывания Фронмайер напомнил Бербок её заявление, где она поставила обещания Киеву выше, чем мнение немецких избирателей. А Хабек отличился сообщением о приостановке промышленности в Германии до того момента, как "замёрзнут люди" в случае прекращения поставок топлива из России.
Ранее вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек выразил опасение, что страна будет вынуждена серьёзно сократить производственные мощности, если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа в европейские страны. Срок данного договора истекает в конце 2024 года.