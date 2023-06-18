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18 июня, 04:44

"Бандера Бербок и Володимир Хабек": В Бундестаге отчитали министров из-за Украины

Депутат Фронмайер: Министры Бербок и Хабек работают на Украину, а не на Германию

<p>Глава МИД Германии Анналена Бербок и вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек. Обложка © ТАСС / MAGO / Metodi Popow</p>

Глава МИД Германии Анналена Бербок и вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек. Обложка © ТАСС / MAGO / Metodi Popow

Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек и глава МИД ФРГ Анналена Бербок забросили свою основную работу, занимаясь делами Украины. Такое заявление сделал депутат Маркус Фронмайер на заседании Бундестага.

"Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете — Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!" — заявил депутат.

В качестве оснований для своего высказывания Фронмайер напомнил Бербок её заявление, где она поставила обещания Киеву выше, чем мнение немецких избирателей. А Хабек отличился сообщением о приостановке промышленности в Германии до того момента, как "замёрзнут люди" в случае прекращения поставок топлива из России.

В Брюсселе поругались министры иностранных дел Германии и Венгрии, пишут СМИ

В Брюсселе поругались министры иностранных дел Германии и Венгрии, пишут СМИ

Ранее вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек выразил опасение, что страна будет вынуждена серьёзно сократить производственные мощности, если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа в европейские страны. Срок данного договора истекает в конце 2024 года.

Оксана Попова
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