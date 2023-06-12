В Германии начали переживать, что транзит газа через Украину прекратится

Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек выразил опасение, что страна будет вынуждена серьёзно сократить производственные мощности, если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа в европейские страны, — срок договора истекает в конце 2024 года. В ходе выступления на Восточногерманском экономическом форуме в Бад-Зарове Хабек подчеркнул, что сейчас нет надёжного сценария дальнейшего развития событий.

"Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объёмах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то начнёт действовать то, что было согласовано на европейском уровне: прежде чем люди там замёрзнут, мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его", — отметил Хабек, подразумевая, что Германии придётся делиться газом с данными государствами.

По его словам, строящихся в Германии терминалов по приёму сжиженного природного газа будет недостаточно, чтобы обеспечить потребности потребителей из Восточной Европы.