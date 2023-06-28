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27 июня, 21:25

Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала, прервав пресс-конференцию главы МИД ФРГ

Эфир немецкого телеканала Phoenix с брифинга Бербок прервала речь Путина

Трансляцию пресс-конференции главы МИД Германии Анналены Бербок и её коллеги из ЮАР на немецком телеканале Phoenix неожиданно прервала речь российского президента Владимира Путина на Соборной площади Кремля. Запись опубликована в ютуб-канале СМИ.

Путин прервал трансляцию пресс-конференции Бербок на немецком телеканале. Видео © Phoenix

При этом речь российского лидера велась без перевода на немецкий язык. Спустя несколько минут трансляция телеканала прервалась.

"Помогло избежать жертв": Путин похвалил ФСБ, МВД и Росгвардию за быстрое реагирование во время мятежа

"Помогло избежать жертв": Путин похвалил ФСБ, МВД и Росгвардию за быстрое реагирование во время мятежа

А ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин обратился к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооружённый мятеж. Он подчеркнул, что защитники Отечества фактически предотвратили гражданскую войну.

Обложка ©

Кадр эфира телеканала Phoenix

Лариса Сафронова
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