Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала, прервав пресс-конференцию главы МИД ФРГ
Эфир немецкого телеканала Phoenix с брифинга Бербок прервала речь Путина
Трансляцию пресс-конференции главы МИД Германии Анналены Бербок и её коллеги из ЮАР на немецком телеканале Phoenix неожиданно прервала речь российского президента Владимира Путина на Соборной площади Кремля. Запись опубликована в ютуб-канале СМИ.
Путин прервал трансляцию пресс-конференции Бербок на немецком телеканале. Видео © Phoenix
При этом речь российского лидера велась без перевода на немецкий язык. Спустя несколько минут трансляция телеканала прервалась.
"Помогло избежать жертв": Путин похвалил ФСБ, МВД и Росгвардию за быстрое реагирование во время мятежа
А ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин обратился к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооружённый мятеж. Он подчеркнул, что защитники Отечества фактически предотвратили гражданскую войну.
Кадр эфира телеканала Phoenix