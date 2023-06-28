Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала, прервав пресс-конференцию главы МИД ФРГ

Трансляцию пресс-конференции главы МИД Германии Анналены Бербок и её коллеги из ЮАР на немецком телеканале Phoenix неожиданно прервала речь российского президента Владимира Путина на Соборной площади Кремля. Запись опубликована в ютуб-канале СМИ.

Путин прервал трансляцию пресс-конференции Бербок на немецком телеканале. Видео © Phoenix

При этом речь российского лидера велась без перевода на немецкий язык. Спустя несколько минут трансляция телеканала прервалась.