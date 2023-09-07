Еда из McDonald's не помогает при похмелье, а давняя любовь министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к данной сети ресторанов быстрого питания объясняется совсем другим, рассказал Лайфу врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, тяга политиков из Незалежной ко всему западному объясняется, в частности, желанием продемонстрировать, что они "крутые мужики".

"Нет успехов в контрнаступе, и всё сообщество обсуждает Glenmorangie, виски для Залужного. Он крутой мэн, он бухает с англичанами. Следом Кулеба, он с детских лет, с подростковых алкоголик, у которого похмелье. Но даже в похмелье он любит американскую культуру, он ползёт в "Макдоналдс", чтобы выпить чудесной кока-колы, которая купирует ему похмелье", — указал эксперт.

Всё это, отметил врач, является формами отвлечения от текущей повестки и лестью в отношении "заботливых англичан, которые возят виски" или "великих американцев", перед которыми так трепещут украинцы за то, что они приобщили их к культуре McDonald's.