Нарколог разнёс "средство" Кулебы против похмелья из McDonald's
Нарколог Шуров увидел раболепие в признании Кулебы в любви к McDonald's
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен в McDonald's. Обложка © Brendan Smialowski / AP / TASS
Еда из McDonald's не помогает при похмелье, а давняя любовь министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к данной сети ресторанов быстрого питания объясняется совсем другим, рассказал Лайфу врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, тяга политиков из Незалежной ко всему западному объясняется, в частности, желанием продемонстрировать, что они "крутые мужики".
"Нет успехов в контрнаступе, и всё сообщество обсуждает Glenmorangie, виски для Залужного. Он крутой мэн, он бухает с англичанами. Следом Кулеба, он с детских лет, с подростковых алкоголик, у которого похмелье. Но даже в похмелье он любит американскую культуру, он ползёт в "Макдоналдс", чтобы выпить чудесной кока-колы, которая купирует ему похмелье", — указал эксперт.
Всё это, отметил врач, является формами отвлечения от текущей повестки и лестью в отношении "заботливых англичан, которые возят виски" или "великих американцев", перед которыми так трепещут украинцы за то, что они приобщили их к культуре McDonald's.
Говоря о виски, Василий Шуров имел в виду любовь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к данному напитку. По данным The Guardian, начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин на каждую свою встречу с военачальником привозит бутылку его любимого Glenmorangie.
Напомним, вчера украинские СМИ сообщили о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, из-за чего в городе перекрыли движение. Позднее эту информацию подтвердили в Госдепартаменте. Стороны собирались обсудить потребности Украины в области безопасности, энергетики и гуманитарной сферы. Позднее Блинкен посетил Берковецкое кладбище, а потом — McDonald's вместе с Дмитрием Кулебой. Последний заказал пирожок и картофель фри и рассказал, как в студенческие годы любил спасаться американским фастфудом от похмелья.