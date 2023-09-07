Захарова сравнила Кулебу с Мальчишом-Плохишом из-за фото с Блинкеном в McDonald's

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на низкую цену предательства со стороны Украины. В своём телеграм-канале она выложила фото, на котором госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба посещают "Макдоналдс", и вспомнила про измену Мальчиша-Плохиша из "Сказки о Военной тайне" Аркадия Гайдара.

"Раньше подонки продавали Родину за "целую бочку варенья да целую корзину печенья". Сейчас — за кулёк жареной картошки и пирожок с варёной ягодкой", — написала она.

Дипломат обратила на это внимание "всех, кто находится в стадии предпродажной подготовки" и назвала символичным вышеназванный кадр.