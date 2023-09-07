Захарова сравнила Кулебу с Мальчишом-Плохишом из-за фото с Блинкеном в McDonald's
Захарова по фото Блинкена и Кулебы в McDonald's указала на низкую цену Украины
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен в "Макдоналдсе". Обложка © Brendan Smialowski / AP / TASS
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на низкую цену предательства со стороны Украины. В своём телеграм-канале она выложила фото, на котором госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба посещают "Макдоналдс", и вспомнила про измену Мальчиша-Плохиша из "Сказки о Военной тайне" Аркадия Гайдара.
"Раньше подонки продавали Родину за "целую бочку варенья да целую корзину печенья". Сейчас — за кулёк жареной картошки и пирожок с варёной ягодкой", — написала она.
Дипломат обратила на это внимание "всех, кто находится в стадии предпродажной подготовки" и назвала символичным вышеназванный кадр.
Вчера Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен в рамках визита последнего в Киев посетили McDonald's. Украинский политик заявил своему коллеге, что он часто посещал рестораны этой сети в студенческие годы, чтобы избавиться от похмелья. Судя по кадрам, Кулеба приобрёл пирожок с ягодной начинкой и картофель фри.
Напомним, 6 сентября украинские СМИ сообщили о визите Энтони Блинкена в Киев, в связи с чем в городе перекрыли движение. Позднее эту информацию подтвердили в Госдепартаменте США. Сообщалось, что стороны собирались обсудить потребности Незалежной в области безопасности, энергетики и гуманитарной сферы. Позднее Блинкен посетил Берковецкое кладбище.