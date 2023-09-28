Столтенберг назвал неприемлемым мир на Украине "любой ценой"

Достижение мира на Украине "любой ценой" неприемлемо. Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведёт к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно", — сказал он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров в Киеве.

Генсек НАТО добавил, что "чем сильнее становится Киев", тем быстрее якобы приближается завершение конфликта. По мнению Столтенберга, мира на Украине удастся достичь только с помощью так называемой формулы Зеленского. В заключение он в очередной раз заявил, что альянс будет помогать украинцам "так долго, сколько потребуется".