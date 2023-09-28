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28 сентября, 14:10

Столтенберг назвал неприемлемым мир на Украине "любой ценой"

Генсек НАТО Столтенберг: Капитуляция Киева не будет означать мира

Достижение мира на Украине "любой ценой" неприемлемо. Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведёт к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно", — сказал он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров в Киеве.

Генсек НАТО добавил, что "чем сильнее становится Киев", тем быстрее якобы приближается завершение конфликта. По мнению Столтенберга, мира на Украине удастся достичь только с помощью так называемой формулы Зеленского. В заключение он в очередной раз заявил, что альянс будет помогать украинцам "так долго, сколько потребуется".

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Как сообщал Лайф, Столтенберг 28 сентября прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с Зеленским. До этого в украинской столице находились главы Минобороны Франции и Великобритании Себастьян Лекорню и Грант Шэппс.

Напомним, Владимир Зеленский предложил свою "формула мира", состоящую из десяти пунктов. Она обсуждалась на международной встрече в саудовской Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, продвижение документа бесперспективно, а сам он неадекватная бумага. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, все знают о нереализуемости "формулы".

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Наталья Исакова
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